رئيس جامعة المنصورة يتفقد المرحلة الأولى لتصنيع 50 بوابة تعقيم ذاتى إلكترونية

الدقهلية شريف الديب

تفقد أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم االمرحلة الأولى من تصنيع بوابات التعقيم الذاتى الإلكترونية، والتي سيتم نشرها على بوابات الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية، وتضم المرحلة الأولى 50 بوابة تعقيم ذاتى إلكترونية.

رافقه خلال تفقد المرحلة الأولى محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الكابتن هيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية .

وأكد أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة أن الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم يأتي فى اطار توجهات الدولة بكافة قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد K(COVID-19) والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب و الأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية .

أشار محمود المليجى إلى أن تم اعداد لجنة عليا للإشراف على تصنيع البوابات التعقيم الذاتى بمواصفات قياسية لتوفير الحماية للأفراد داخل الجامعة، فى اطار خطة الدولة للتعايش مع الفيروس، وتكثيف إجراءات أعمال التطهير والتعقيم داخل مرافق الجامعة المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المتواجدين بها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتزامنًا مع استئناف العمل بمختلف قطاعات الجامعة وعودة العاملين بها

وأضاف أشرف حافظ أن الجامعة بدأت بتصنيع بوابات التعقيم الذاتى الالكترونية بعد تقدم مكتب التايكو بالجامعة للحصول على براءة اختراع للبوابة من أكاديمية البحث العلمى وتم تصنيع المرحلة الأولى بالقرية الأولمبية بالجامعة بمكونات بالسوق المصرى، كما ستقوم كلية العلوم بتصنيع المواد المطهرة والتى لا تضر بجسم الإنسان أو البشرة أو الملابس وتكون قادرة على القضاء على مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا .

ونوه الكابتن هيثم البدويهى أن بوابات التعقيم تعتمد فى عملها على رشاشات رذاذ مياة لتعقيم الافراد ذاتياو تم تصنيعها بالكامل بأيدى مصرية وبمكونات من السوق المصرى وتم اجراء تعديلات عليها لتناسب نشاط المكان وعدد المترددين سواءء كان كلية أو مستشفى أو وحدة من الوحدات الخاصة بالجامعة وتم اعداد دليل تشغيل للبوابات لنماذج ( mu1 ,mu2 ,mu3 ,mu4 ).