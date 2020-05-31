رئيس البياضية يقود جولة بمواقف السيارات لمتابعة إرتداء الكمامة بالمواصلات..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بإرتداء الكمامة فى المواصلات العامة بموقف البياضية وخطوط السير بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعه أداء الإدارت الخدمية بالمدينة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقال رئيس مدينة البياضية، إنه تمت خلال المتابعة للمواقف التنبية على المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة فى المواصلات، وأهميتها فى تقليل الإصابة بشكل كبير، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، ومدير المواقف محمود عويس، ومحمد أحمد مسؤول موقف البياضية، ومسئولي الإشغالات بالإدارة الهندسية.

كما وجه اللواء محمد صحصاح، بضرورة تفعيل دور إدارة المواقف فى إلتزام السائقين بتعليمات رئيس الوزراء بعدم ركوب المواطنين الغير ملتزم بإرتداء الكمامة، وأيضاً إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وعرض المخالفين بالإجراءات التى تم إتخاذها من إدارة المواقف عليه شخصياً، وجارى المتابعة اليومية فى أنحاء المدينة.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته بمدينة إسنا، المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول ملف المشروعات بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث شملت الجولة متابعة مواقف السيارات ومدى إلتزام المواطنين بالتعليمات وإرتداء الكمامات لجميع الركاب، وذلك لحمايتهم ومكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تفقد العمل داخل مستشفى الصدر بإسنا لمتابعة فحص الحالات المشتبه بها وسحب المسحات من المواطنين وتقديم ملفاتهم بصورة يومية.



جولة بمواقف السيارات لمتابعة إرتداء الكمامة فى المواصلات العامة



جولة لمتابعة ارتداء الكمامة الطبية بمواقف البياضية