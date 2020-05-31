دورية شرطة نيويورك محاصرة وتحقيق بشبهة "دهس متظاهرين"..فيديو

وكالات

فتحت شرطة مدينة نيويورك، تحقيقا بعد انتشار فيديو تظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة وكأنها تدهس متظاهرين في منطقة بروكلين.

وووفقا لوقع "الحرة"، المتظاهرون كانوا يشاركون في الاحتجاجات المستمرة على خلفية وفاة الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، بعد اعتقاله في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على تويتر وتبلغ مدته 27 ثانية، سيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بقوارير وأشياء أخرى.

ثم تظهر سيارة شرطة ثانية إلى جانب الأولى التي كانت تسير وسط هؤلاء ببطء. وبعدها بثواني يقرر السائق التقدم أكثر ويبدو أن عددا من المحتجين سقطوا نتيجة لذلك.

ويسمع بعد ذلك صراخ وصياح، بينما يصعد شخص على السيارة ويبدأ بالقفز فوقها بهدف تخريبها على ما يبدو.

وأظهر فيديو ثان من زاوية أخرى، متظاهرين يحاولون منع السيارتين من المرور، وتتمكن الثانية من إجبار هؤلاء على التنحي ومغادرة المكان.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الحادث وفق شبكة CNN "يؤجج نيران التفاعلات السلبية بين الشرطة والمواطنين الذين أدوا القسم على حمايتهم".

عمدة مدينة نيويورك قال إن الحادث الذي وقع السبت، "مثير للقلق" ويجري التحقيق فيه. لكنه شدد على أن الضباط ربما لم يكن أمامهم خيار آخر.

وقال "لن ألقي اللوم على الضباط الذين يحاولون التعامل مع وضع مستحيل للغاية"، مضيفا أن "الأفراد الذين تجمعوا حول سيارة الشرطة قاموا بالتصرف الخطأ في الأساس، وخلقوا وضعا غير مقبول".

وأردف "كنت أتمنى لو اتبع الضباط نهجا مختلفا، لكن لنبدأ من البداية. المتظاهرون في الفيديو قاموا بالأمر الخطأ عندما أحاطوا بسيارة الشرطة".

وأضاف "لو تنحنى أولئك المحتجون وسمحوا للسيارة بالمرور ... لما كنا نتحدث عن هذا الوضع الآن".

واندلعت احتجاجات عارمة في كبريات المدن الأميركية في الأيام الأخيرة نتيجة الغضب الشعبي إزاء وفاة فلويد بينما كان قيد الاعتقال.

وشارك المئات في احتجاجات نيويورك السبت، وأضرم متظاهرون النيران في عدد من السيارات التابعة للشرطة في يروكلين وكوينز خلال اليومين الماضيين.