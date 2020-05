دورية شرطة نيويورك محاصرة وتحقيق بشبهة "دهس متظاهرين"..فيديو

فتحت شرطة مدينة نيويورك، تحقيقا بعد انتشار فيديو تظهر فيه سيارة رباعية الدفع تابعة لشرطة المدينة وكأنها تدهس متظاهرين في منطقة بروكلين.

وووفقا لوقع "الحرة"، المتظاهرون كانوا يشاركون في الاحتجاجات المستمرة على خلفية وفاة الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، بعد اعتقاله في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.

Video appears to show NYPD truck plowing through crowd during protest It is getting out of control 💔 #BLACK_LIVES_MATTER #riots2020 #NewYork #NewYorkprotests #LAProtests #riots2020 #pittsburghprotest pic.twitter.com/LciBdpC64S

ويظهر في الفيديو الذي نشر على تويتر وتبلغ مدته 27 ثانية، سيارة تابعة للشرطة وسط حشد من عشرات المتظاهرين يرشقها عدد منهم بقوارير وأشياء أخرى.

ثم تظهر سيارة شرطة ثانية إلى جانب الأولى التي كانت تسير وسط هؤلاء ببطء. وبعدها بثواني يقرر السائق التقدم أكثر ويبدو أن عددا من المحتجين سقطوا نتيجة لذلك.

ويسمع بعد ذلك صراخ وصياح، بينما يصعد شخص على السيارة ويبدأ بالقفز فوقها بهدف تخريبها على ما يبدو.

وأظهر فيديو ثان من زاوية أخرى، متظاهرين يحاولون منع السيارتين من المرور، وتتمكن الثانية من إجبار هؤلاء على التنحي ومغادرة المكان.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الحادث وفق شبكة CNN "يؤجج نيران التفاعلات السلبية بين الشرطة والمواطنين الذين أدوا القسم على حمايتهم".

عمدة مدينة نيويورك قال إن الحادث الذي وقع السبت، "مثير للقلق" ويجري التحقيق فيه. لكنه شدد على أن الضباط ربما لم يكن أمامهم خيار آخر.

وقال "لن ألقي اللوم على الضباط الذين يحاولون التعامل مع وضع مستحيل للغاية"، مضيفا أن "الأفراد الذين تجمعوا حول سيارة الشرطة قاموا بالتصرف الخطأ في الأساس، وخلقوا وضعا غير مقبول".

THE COPS IN FLINT MICHIGAN PUT DOWN THERE WEAPONS AND WALKED WITH THE PROTESTERS AND GAVE THEM HUGS THIS IS HOW IT SHOULD BE #BlacklivesMaters #MichiganProtest #ICantBreathe #GeorgeFloydProtests #protests2020 #Acab #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/rCDy2OLfct