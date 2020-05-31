اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حجز الحكم على المتهم بذبح طفلين شقيقين بسوهاج لـ 3 يونيو

الأحد، 31 مايو 2020 06:07 م
حجز الحكم على المتهم بذبح طفلين شقيقين بسوهاج لـ 3 يونيو صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد الحكم على  المتهم "راضى س م"، 34 عاما عامل، بقتل طفلين بعد ذبحهما داخل منزلهما بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج إلى جلسة 3 يونيو للحكم.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد  محمد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد بإبلاغ "نجلاء ع"، 35 عاما ربة منزل تقيم بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز بعثورها على ابنها وابنتها الطفلين مذبوحين، ولم تتهم أحدًا فى الواقعة.

 

 وتبين من تحريات رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج العثور على جثة "أسماء "م م"، 17 عاما طالبة وشقيقها "أحمد" 6 سنوات، مذبوحين داخل منزلهما غارقين فى دمائهما، ولا توجد أى آثار عنف أو كسر فى أبواب ونوافذ الشقة، وتبين سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها الأولى.

 

وقررت المبلغة المذكورة "والدتهما"، أنها كانت فى زيارة شقيقتها بذات الناحية وأن زوجها يعمل بالمملكة العربية السعودية وأن الطفلين كانا بمفردهما فى المنزل، وفور عودتها ودخولها المنزل فوجئت بطفليها جثثًا هامدة على الأرض وبهما طعنات وجروح ذبحية من الرقبة.

 

وكشفت جهود فريق البحث الذى جرى تشكيله أن وراء ارتكاب الجريمة "راضى س م"، 34 عاما عامل " زوج خالة المجنى عليهما"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعدما أقنع والدة المجنى عليهما بزيارة زوجته "خالة المجنى عليهما"، بدافع سرقة مصوغاتها ومجوهراتها، وأضاف المتهم أنه بعد ارتكابه الجريمة قام بتفتيش المنزل ولم يعثر على أى مصوغات ذهبية وسرق القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.


سوهاج

جنايات سوهاج

قتل

الشيخ مكرم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة