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جامعة القاهرة تبدأ إجراء مسحات للعاملين المصابين أو المشتبه إصابتهم بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 10:08 ص
جامعة القاهرة تبدأ إجراء مسحات للعاملين المصابين أو المشتبه إصابتهم بكورونا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية للعاملين بالجامعة سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو حالات الاشتباه، وذلك اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 1 يونيو، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم تمديد الخدمة إلى الساعة السادسة مساءً تدريجيًا، وذلك ضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير اجراءات الوقاية لكافة العاملين والمنتسبين للجامعة، وبالتزامن مع توجيه الحكومة بالعودة للعمل ووضع خطة للتعايش.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، إنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي اتصالات كافة العاملين بالجامعة، والاستفسار عن الأعراض والشكاوى، وسوف يتم الرد من خلال أحد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة كمرحلة أولى، موضحًا أنه في حال تطابق أعراض فيروس كورونا على المتصل فسيتم تحويله على رقم آخر لحجز موعد لعمل جميع الفحوصات والمسحة الخاصة بڤيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص العيادات الخارجية للقصر العيني القديم لهذا الغرض.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية الطب، إنه على الحالات التواجد في المواعيد المحددة لكل حالة لعدم التكدس والازدحام وهو أمر غير مرغوب به ويخالف الإجراءات الوقائية، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة مؤكدة أن نتائج الفحوصات تظهر في اليوم التالي مباشرة ويتم عرضها على استشاري متخصص لتحديد درجة الإصابة بالڤيروس سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة.

وأوضحت عميدة كلية الطب، أنه في حال كانت درجة الإصابة بسيطة سيتم تخيير الحالة بين العزل المنزلي أو العزل في المدينة الجامعية، وفي هذه الحالة سيصرف العلاج من الصيدلية بمبنى العيادات الخارجية، ويتم تسليم ارشادات العزل ومواعيد المتابعة وفقًا لجدول محدد من الاستشاري، بالإضافة إلى متابعة الحالة طوال فترة العزل بواسطة فرق طبية متخصصة، موضحة أنه في حال كانت درجة الإصابة متوسطة أو شديدة سيتم توجيه الحالة لمستشفى العزل  للحجز وتلقي العلاج.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية، أن هذه الخدمة وجه إليها رئيس الجامعة، وبدأ التخطيط لها منذ فترة وتم تطبيقها بشكل تجريبي وتدريبي خلال فترة إجازة عيد الفطر، لتلافي المعوقات والمشكلات التي تواجه التنفيذ، مشيرًا إلى أن الخدمة سيتم تنفيذها بشكل فعلي وكامل اعتبارًا من 1 يونيو بعد أن أثبتت فاعليتها  والتفاعل السريع بين الحالات والفريق الطبي بالمستشفيات، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 01212015555.


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