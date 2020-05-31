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توافد المصلين إلى المسجد النبوى الشريف والتزامهم بارتداء الكمامات.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 10:56 ص
توافد المصلين إلى المسجد النبوى الشريف والتزامهم بارتداء الكمامات.. صور المصلين فى المسجد النبوي
كتب سمير حسنى

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أعاد المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة فتح أبوابه أمام المصلين، الأحد، بعد موافقة السلطات السعودية على الإيقاف التدريجي لتعليق صلاة الجمعة والجماعة به.

الحرم النبوي

وتوافد المصلين إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة ، مع التزامهم بارتداء الكمامات والجلوس على مسافات بعيدة عن بعضهم البعض.

المصلين
 

 

وأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تعزيز إجراءاتها الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه، مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40 بالمائة من الطاقة الاستيعابية.

الحرم النبوي2

 


المسجد النبوي

المدينة المنورة

مسجد الرسول

كورونا

الحرم النبوي

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