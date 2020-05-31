توافد المصلين إلى المسجد النبوى الشريف والتزامهم بارتداء الكمامات.. صور

كتب سمير حسنى

أعاد المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة فتح أبوابه أمام المصلين، الأحد، بعد موافقة السلطات السعودية على الإيقاف التدريجي لتعليق صلاة الجمعة والجماعة به.

وتوافد المصلين إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة ، مع التزامهم بارتداء الكمامات والجلوس على مسافات بعيدة عن بعضهم البعض.





وأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تعزيز إجراءاتها الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه، مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40 بالمائة من الطاقة الاستيعابية.