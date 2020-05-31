تنفيذ 1193 حكما قضائيا وضبط أسلحة نارية وذخائر بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، حملة لضبط العناصر الخطرة ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة ، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ، وقد أسفرت جهود الحملة اليوم ، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بالخزينة حيازة المتهم " حسن ع أ " 57 سنة عامل ، ويقيم مركز دار السلام ، وطبنجه حلوان عيار 9 و " 6" طلقات من ذات العيار حيازة المتهم " عادل ج ع " سن 59 مزارع ويقيم مركز البلينا.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات سيجارة مشتعلة بداخلها مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم "الزناتى ح م ع " 41 سنة عامل ، ويقيم الشرقية ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وفى مجال تنفيذ الأحكامتم تنفيذ عدد " 1193 " حكم .

وفى مجال ضبط مخالفات المرورية ، تم ضبط 317 مخالفة مرورية ، وفى مجال التموين تم ضبط 54 قضية تموينية منها ضبط" 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 8 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 7 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وقضية تصرف فـى كمية من الدقيق البلدى المدعم.