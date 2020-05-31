اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 1193 حكما قضائيا وضبط أسلحة نارية وذخائر بحملة أمنية فى سوهاج

الأحد، 31 مايو 2020 12:35 م
تنفيذ 1193 حكما قضائيا وضبط أسلحة نارية وذخائر بحملة أمنية فى سوهاج سلاح نارى - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، حملة لضبط العناصر الخطرة ، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة ، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ، وقد أسفرت جهود الحملة اليوم ، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بالخزينة حيازة المتهم " حسن ع أ " 57 سنة عامل ، ويقيم مركز دار السلام ، وطبنجه حلوان عيار 9 و " 6" طلقات من ذات العيار حيازة المتهم " عادل ج ع " سن 59 مزارع ويقيم مركز البلينا.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات سيجارة مشتعلة بداخلها مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم "الزناتى ح م ع " 41 سنة عامل ، ويقيم الشرقية ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وفى مجال تنفيذ الأحكامتم تنفيذ عدد " 1193 " حكم .

وفى مجال ضبط مخالفات المرورية ، تم ضبط 317 مخالفة مرورية ، وفى مجال التموين تم ضبط 54 قضية تموينية منها ضبط" 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 8 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 7 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وقضية تصرف فـى كمية من الدقيق البلدى المدعم.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصريه

حملة امنية

ضبط اسلحة نارية

مدير امن سوهاج

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مركز البلينا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة