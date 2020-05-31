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تفاصيل أول إصابة بكورونا داخل فندق بالغردقة بعد عودة السياحة

الأحد، 31 مايو 2020 11:19 ص
تفاصيل أول إصابة بكورونا داخل فندق بالغردقة بعد عودة السياحة تطهير الفنادق - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كشف مصدر طبى تابع لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن أول حالة إصابة بكورونا يتم تسجيلها داخل فندق بالبحر الأحمر، بعد عودة السياحة الداخلية بطاقة 25٪؜، هى لسيدة وتم إجراءت المسحة وتبين إيجابيتها.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السيدة المصابة تبلغ من العمر 40 عاما، حيث ظهرت عليها أعراض الإصابة داخل الفندق التي تقيم به والواقع شمال مدينة الغردقة، مؤكدا على أن الفندق التي ظهرت فيه الحالة لا توجد به عدد كبير من السياح .

وكان قال عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق بأحد المنتجعات بالمحافظة، وتابع: "تجربة العودة الجزئية للفنادق بشكل مستمر.. وإصابة واحدة بعد عودة  40 فندقًا بهم 2000 شخص يعد شيئا جيدًا".

وأضاف "حنفى"، فى تصريحات تليفزيونية، أن المكان الذى كان به الإصابة لم تكن نسبة الإنشغال به كبيرة بل فى مكان به من 6 إلى 7 أفراد، وتابع: "كان فى فنادق من النوع الصغير"، مشددًا على أنه تم عزل الحالة على الفور واتخاذ ما يلزم صحيًا.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك 42 فندقًا حصل على تراخيص العمل بينما هناك فنادق تم استبعادها من أجل إعادة ترتيب وتأهيل أماكنها وفق الاشتراطات الطبية والصحية، وتابع: "فى حال نجاح التجربة سوف نرفع نسبة التشغيل من 25% إلى 50%".

 


البحر الاحمر

اخبارمصر

الغردقة

اصابة اول حالة بكورونا

السياحة الداخلية

فنادق الغردقة

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