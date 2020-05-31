اليوم السابع
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تعقيم الموظفين قبل دخولهم مقر عملهم بالمصالح الحكومية في شمال سيناء

الأحد، 31 مايو 2020 10:04 ص
تعقيم الموظفين قبل دخولهم مقر عملهم بالمصالح الحكومية في شمال سيناء بوابات التعقيم على المصالح الحكومية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت إدارات ديوان عام محافظة شمال سيناء، ومجلس مدينة العريش اليوم، أول إجراءات يوم عمل حكومى بتعقيم الموظفين قبل وصولهم لمكاتبهم.

وخضع كل موظف مقررًا تواجده بعمله اليوم، فى هذه المقرات، للمرور عبر بوابات التعقيم التى نصبت على أبوابها ، كما خضع لهذا الإجراء كل من تردد على هذه المصالح من المواطنين .

وطالب أهالى مدينة العريش بنشر مزيد من البوابات على أبواب كافة المقرات الحكومية والخاصة والبنوك ومكاتب البريد التى تشهد تردد المواطنين عليها .

كما شهدت كافة المقرات الحكومية التزام الموظفين بالحضور بالكمامات ، وأطلق عددا من الشباب المتطوعين حملات خيرية بدعم رجال الأعمال لتوزيع كمامات مجانا فى وسط المدينة والأحياء تحت إشراف ومتابعة جهات الاختصاص .

وقال ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش ، أنه جارى التنسيق مع الشركات المتخصصة لتوفير كل المستلزمات من الكمامات والمطهرات فى العريش على أن تكون أسعار الكمامات تبدأ من ٢ جنيه وحتى ٥ جنيه ، وطبقا للتعليمات الصادرة من الحكومة، لافتا أن التعامل بروح القانون خلال هذا الأسبوع لحين تدبير الاحتياجات اللازمة وبما لا يخل بشروط السلامة والإجراءات الاحترازية .

ونفذ مجموعة من الشباب المتطوعين ، حملة تعقيم لمركز شباب الكوثر بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء .

وقال سالم صقر مدير المركز، أنه بناء على توجيهات الدكتور إشراف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تمت أعمال التعقيم تحت إشراف ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

اضاف ان مجموعة من الشباب المتطوعين قاموا بأعمال الرش والتعقيم تعقيم وتطهير مركز شباب الكوثر ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

اضاف ان هذه الجهود من الشباب تواصل بجهود سابقة كانت بدأت منذ اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنها حملات رش وتعقيم للأحياء والإشراف على تنظيم الجمهور بدون زحام بمكتب البريد ومنافذ صرف السلع .

وسبق واعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء إطلاقها مبادرة توفير 200 ألف كمامة بسعر التكلفة .

 


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