تعرف على عدد المدن الجامعية المجهزة للحجر الصحى ضد كورونا

كتب محمد صبحى

بدأت المدن الجامعية فى استقبال المصريين العائدين من الخارج، كأماكن للحجر الصحى للوقاية من فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19، وفى هذا الإطار يرصد" اليوم السابع"، عدد المدن الجامعية المجهزة للحجر الصحى ضد كورونا بحسب تصريحات وزير التعليم العالى وخطة الوزارة:-

- وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.

- إجمالى عدد مبانى المدن الجامعية، سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، تخدم 11304 فردا.

- يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فردا.

- عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فردا.