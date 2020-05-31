اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على عدد المدن الجامعية المجهزة للحجر الصحى ضد كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 05:00 ص
تعرف على عدد المدن الجامعية المجهزة للحجر الصحى ضد كورونا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت المدن الجامعية فى استقبال المصريين العائدين من الخارج، كأماكن للحجر الصحى للوقاية من فيروس كوورنا المستجد كوفيد 19، وفى هذا الإطار يرصد" اليوم السابع"، عدد المدن الجامعية المجهزة للحجر الصحى ضد كورونا بحسب تصريحات وزير التعليم العالى وخطة الوزارة:-
 
- وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.
 
- إجمالى عدد مبانى المدن الجامعية، سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، تخدم 11304 فردا.
 
- يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فردا.
 
- عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فردا.
 

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

المدن الجامعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كشف حساب مستشفى الحجر الصحى بقها فى 65 يومًا.. خروج 238 متعافيًا وتحويل 171 مصابًا بـ"كورونا" لنزل الشباب والمدن الجامعية.. و5 فرق طبية تواجه الفيروس بالخطوط الأولى.. ومقدمو الخدمة: لن نغادر حتى شفاء أخر مريض

السبت، 30 مايو 2020 03:00 ص

انتهاء فترة حجر أول فوج للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بحلوان.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 09:43 ص

صور.. خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية ببنى سويف

الخميس، 28 مايو 2020 02:28 م

انتهاء العزل بالمدينة الجامعية في القناة لـ566 مصريا عائدا من الخارج..صور

الخميس، 28 مايو 2020 11:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة