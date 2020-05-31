تضامن الغربية: إطلاق حملات توعية وتوزيع كمامات مجانا على الأسر الفقيرة

الغربية محمد طارق

قالت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، إنها قامت بإصدار تعليماتها إلى مديرى الإدارات المختلفة، بتوجيه كافة الرائدات الريفيات بكافة المراكز بالمحافظة وكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال المساعدات الاجتماعية، وذلك لشن حملات توعية للمواطنين باماكن تواجدهم بأهمية ارتداء الكمامات ، مشيرة إلى أن الحملة هدفها التوعية بخطورة المرض وضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ، وترك المسافات المناسبة، وعدم الزحام ونزول الأطفال إلى الشوارع ، وكذلك الإجراءات المتبعة فى حالة وجود الشك فى العدوى والأرقام المتعارف عليها للاتصال وكذلك توزيع الكمامات مجانا على الأسر غير القادرة كاجراءت احترازيه لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية ، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مبادرة فرحة العيد بالاتفاق مع كافة الجمعيات الاهلية ، وذلك لإدخال الفرحة على الابناء بكافة مراكز المحافظة.,

وأشارت إلى أنه على الفور تم الاستجابة للمبادرة من جمعيات كثيرة وتم توفير الألاف القطع من الملابس لمختلف الأعمار .

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، برئاسة أمانى النادرى وكيل الوزارة، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة، وزعت 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع ومدن محافظة الغربية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.