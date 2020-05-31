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"تضامن البحر الأحمر" تعلن عن وظائف جديدة بمركز علاج الإدمان.. تعرف عليها

الأحد، 31 مايو 2020 10:44 م
"تضامن البحر الأحمر" تعلن عن وظائف جديدة بمركز علاج الإدمان.. تعرف عليها الوظائف
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، عن وظائف جديدة بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بنظام التعاقد علي أن تكون الأولوية لأبناء محافظة البحر الأحمر.

 

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، في بيان لها، أن الوظائف المطلوبة هي محاسبين، ووظائف إدارية للمشتريات وشئون قانونية، ومخازن، ومسئول إداري، وكذلك مدرب حاسب آلي ومدرب موسيقي، ومدرب رياضي، ومدرب رسم، مدرب مهني، أفراد تمويض وشيف ومساعد شيف.

 

وأكدت المديرية أن الأورق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من المؤهل، والموقف من التجنيد وشهادات الخبرة، وشهادة صحية لوظائف الشيف والمساعدين وعمال الكافتيريا.

 

وأوضحت المديرية أن يتم ارسال السيرة الذاتية والاوراق علي البريد الالكتروني drugcontrol@drugcontrol. Org  وذلك خلال ايام من تاريخ الاعلان وسيتك تحديد المقابلات الشخصية لاحقا.

 

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