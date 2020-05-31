اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحذير رسمى من الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية.. اعرف القصة الكاملة

الأحد، 31 مايو 2020 09:07 م
تحذير رسمى من الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية.. اعرف القصة الكاملة نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر تقرير جديد لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف، من خطوة أحادية الجانب لضم أراضي في الضفة الغربية والتي تخطط إسرائيل القيام بها، من أنها ستؤدي إلى إشعال صراع عنيف مجددا في المنطقة.

وقال ملادينوف إنه في حال قادت الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق خطة فرض السيادة في 1 أول يوليو القادم، من الممكن أن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ تهديدهم بالفعل وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل.

وشدد ملادينوف على أن على جميع الأطراف العمل خلال الأسابيع والأشهر القادمة من اجل الحفاظ وتحقيق فكرة حل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني" .

وتابع :"يجب العمل وفقا للقانون الدولي والحرص على الخطوات التي يتم وضعها بالاتفاقات بين الطرفين"

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة إسرائيل على الأخذ في الاعتبار "جميع العناصر" المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقام بومبيو بزيارة لإسرائيل بداية الشهر الجاري استغرقت يوما واحدا تضمنت الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف بيني جانتس.

وقال بومبيو لصحيفة هايوم الإسرائيلية إنهم ناقشوا قضية الضم "ولكن أيضا العديد من القضايا الأخرى المتصلة بها (مثل) كيفية التعامل مع كل العناصر المتعلقة بالأمر وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة تتسق مع رؤية السلام"


إسرائيل

الضفة الغربية

بنيامين نتنياهو

تل ابيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رجل أعمال تركى: أنقرة تكثف علاقاتها التجارية مع إسرائيل

السبت، 30 مايو 2020 08:46 م

فيديو.. أردوغان يفتح مطار إسطنبول لطائرات إسرائيل صباحا ويتاجر بالقدس مساء

السبت، 30 مايو 2020 08:00 م

الجيش اللبنانى يعتقل 5 سودانيين حاولوا التسلل إلى إسرائيل

السبت، 30 مايو 2020 04:18 م

إسرائيل تعود للمربع صفر فى مواجهة كورونا.. "الصحة الإسرائيلية" تحذر من موجة جديدة للوباء بعد تسجيل 101 إصابة خلال 24 ساعة.. توقعات بغلق المدارس بعد أسبوعين من افتتاحها.. والموساد يستعد بملايين المعدات الطبية

السبت، 30 مايو 2020 03:10 م

إسرائيل تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 16987

السبت، 30 مايو 2020 10:20 ص

إسرائيل قد تعيد فرض قيود العزل العام بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 08:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يوينو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يوينو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة