تحذير رسمى من الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية.. اعرف القصة الكاملة

كتب- هاشم الفخراني

حذر تقرير جديد لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف، من خطوة أحادية الجانب لضم أراضي في الضفة الغربية والتي تخطط إسرائيل القيام بها، من أنها ستؤدي إلى إشعال صراع عنيف مجددا في المنطقة.

وقال ملادينوف إنه في حال قادت الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق خطة فرض السيادة في 1 أول يوليو القادم، من الممكن أن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ تهديدهم بالفعل وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل.

وشدد ملادينوف على أن على جميع الأطراف العمل خلال الأسابيع والأشهر القادمة من اجل الحفاظ وتحقيق فكرة حل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني" .

وتابع :"يجب العمل وفقا للقانون الدولي والحرص على الخطوات التي يتم وضعها بالاتفاقات بين الطرفين"

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة إسرائيل على الأخذ في الاعتبار "جميع العناصر" المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقام بومبيو بزيارة لإسرائيل بداية الشهر الجاري استغرقت يوما واحدا تضمنت الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف بيني جانتس.

وقال بومبيو لصحيفة هايوم الإسرائيلية إنهم ناقشوا قضية الضم "ولكن أيضا العديد من القضايا الأخرى المتصلة بها (مثل) كيفية التعامل مع كل العناصر المتعلقة بالأمر وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة تتسق مع رؤية السلام"