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تجديد تعيين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين

الأحد، 31 مايو 2020 03:38 م
تجديد تعيين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار  بتجديد تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس الأعلى للثقافة من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والاداب لمدة عامين اعتبارا من 16 يونيو 2020.
 
وتضمنت الأسماء كلا من " أحمد عبد المعطى حجازى ، الدكتور أحمد على مرسى ، الدكتور أحمد مجدى محمود حجازى ، المستشارة تهانى الجبالى ، الدكتور جابر عصفور ، داود عبد السيد داود، الدكتور راجح سلمى داود ، الدكتور سعد الدين الهلالى ، السفير سيد عبد الرؤوف الريدى، الدكتور سيد محمد التونى ، الدكتور على الدين هلال ، الدكتور فاروق جويدة.
 
وتضمنت أيضا " الدكتور فتحى محمد أبو عيانة ، والدكتور فوزى فهمى أحمد ، والدكتورة ليلى إبراهيم تكلا ، والدكتور محمد إسماعيل أنيس سراج الدين ، محمد سلماوى، الدكتور محمد صبرى الشبراوى ، الدكتور محمد صلاح الدين فضل، الدكتورة مشيرة خطاب ، الدكتور مصطفى الفقى ، الدكتور مراد وهبة جبران ، مكرم محمد أحمد ، يوسف القعيد، الدكتور ممدوح الدماطى، نبيل عبد الفتاح حسن ، الدكتور مصطفى فريد الرزاز ، الدمتورة نبال السيد محمد  منيب".
 
 

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