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بورصة أبوظبي تربح 3.3 مليار درهم بجلسة بداية الأسبوع..وصعود سوق مسقط

الأحد، 31 مايو 2020 03:40 م
بورصة أبوظبي تربح 3.3 مليار درهم بجلسة بداية الأسبوع..وصعود سوق مسقط مؤشر صاعد
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بدايةجلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحاً 22.30 نقطة ليغلق عند مستوى 4141.614 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.27 مليار درهم ليغلق عند مستوى 465.91 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 33.5 مليون سهم، بقيمة 74 مليون درهم، عبر تنفيذ 1696 صفقة.
 
وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الصناعة بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.59%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%.
 
وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.32%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 13.5%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 8.33%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.7%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.85%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 17.2 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.51%.
 
وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحاً 23.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3544.580 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 352 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)
 
وارتفع 19 سهماً على رأسها "مطاحن صلالة" بنسبة 7.45%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.98%، ثم سهم "بنك العز الإسلامي" بنسبة 5.45%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 5.41%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.79%.

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