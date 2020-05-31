اليوم السابع
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خالد صلاح
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بلغاريا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 2531 حالة

الأحد، 31 مايو 2020 11:23 ص
بلغاريا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 2531 حالة فريق طبى لمكافحة كورونا
صوفيا (أ ش أ)

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سجلت بلغاريا اليوم الأحد، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الاجمالى للإصابات 2531 حالة، وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وقعت حالة وفاة واحدة لسيدة..مضيفة أن بلغاريا قررت إزالة الحجر الصحى الذى مدته 14 يوما اعتبارا من غد أول يونيو للوافدين البلغار والأجانب من الاتحاد الأوروبي ومن بينهم صربيا ومقدونيا الشمالية.

ومع ذلك بالنسبة للدول الثماني في أوروبا التي لديها أكبر عدد من مرضى كوفيد - 19 ، سيظل فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وهذه الدول هي السويد وبريطانيا وبلجيكا وأيرلندا ومالطا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وفى تطور آخر، توقعت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا أنه سيتم استعادة الحركة داخل الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو المقبل.
وقالت "آمل وأتوقع أن تتم استعادة الحركة داخل الاتحاد الأوروبي وداخل البلدان المجاورة، التي لديها مخاطر وبائية مماثلة، في 15 يونيو وذلك بطريقة منسقة ووفقًا لما تراه كل دولة".

وأضافت الوزيرة أنه من المحتمل الحفاظ على متطلبات التباعد الاجتماعي طوال معظم فصل الصيف. 


بلغاريا

كورونا

فيروس كورونا

الاتحاد الاوروبى

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