اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 07:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء امتحانات الفرق النهائية 15 يوليو والدراسات العليا منتصف أغسطس بجامعة سوهاج

الأحد، 31 مايو 2020 06:50 م
بدء امتحانات الفرق النهائية 15 يوليو والدراسات العليا منتصف أغسطس بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة خلال جلسته رقم 156 بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للكليات المختلفة 15 يوليو 2020، على أن تعلن الكليات جداول الامتحانات في موعد أقصاه 1/7/2020م، كما قرر المجلس عقد امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة يوم 15 أغسطس من العام الجاري .

 

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة أن المجلس قرر عددا من القواعد المنظمة للامتحانات كالآتي :-

 

1- تجرى الإمتحانات على فترة واحدة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وأن يكون حضور الطلاب قبل الموعد المحدد بساعة واحده.

 

2ألا يتجاوز زمن الإمتحان ساعتان والا يقل عن ساعة بإستثناء بعض المقررات بكلية الطب البشرى أو غيرها بعد موافقة مجلس الجامعة.

 

3أن يكون الإمتحان بنظام الصواب والخطأ وإختيار من متعدد أو إختيار نظام آخر إذا كانت طبيعة المقرر تتطلب ذلك

 

4- يراعى ان يكون الامتحان من الجزء الاكبر الذي تم تدريسه قبل 15 مارس 2020.

 

5- تلتزم الكلية بعمل نماذج إسترشادية للامتحانات وإعلان ذلك للطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كاف.

 

6-  بالنسبة للامتحانات العملية للفرق النهائية تعقد بعد انتهاء الامتحانات النظرية مع ضرورة منح الطالب اسبوعين قبل الامتحان العملي للتدريب والمراجعة، ويقيم الامتحان بدرجات طبقاً للائحة الداخلية للكلية.

 

7  تلتزم الكليات بإعلان نتيجة الفرق النهائية خلال أسبوع من تاريخ نهاية الإمتحانات .

 

يذكر ان رئيس الجامعة قد كلف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء الكليات، وامين الجامعة المساعد، بوضع خطة تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية بمرافق الجامعة المختلفة، وتجهيز سيارات نقل الطلاب الى اللجان الامتحانية، لضمان امن وسلامة الطلبة والطالبات .


سوهاج

جامعة سوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحانات جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة