بتكلفة 9 ملايين جنيه.. تفاصيل دعم أكاديمية البحث العلمى لبرنامج علماء الجيل القادم

كتب محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم عن فتح باب التقدم لعدد 90 منحة استثنائية موجهة من منح برنامج علماء الجيل القادم لعام 2020، وهى الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل الدكتور"فاروق الباز"، والمقدمة إلى أوائل الخريجين.

وفيما يلى يرصد" اليوم السابع"، تفاصيل المنحة وأهدافها وفقا للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى :

1- برنامج علماء الجيل القادم هى أحد أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمي للحصول علي درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين.

2- تبلغ التكلفة الإجمالية للمنح الاستثنائية حوالي 9 ملايين جنيه.

‏3- تشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها ألفان جنيه شهريا و36 ألف جنيه لتغطية نفقات البحث والتدريب.

4 - توفير برنامج تدريبي بتكلفة عشرة آلاف جنيهًا لتأهيل شباب الباحثين في المهارات العامة والمتخصصة.

5- تبلغ القيمة الاجمالية للمنحة الواحدة حوالى 106 ألف جنيه.

6- التقدم للمنحة مستمر حتى 1 يوليو 2020 من خلال موقع الأكاديمية فقط www.asrt.sci.eg

7- مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.