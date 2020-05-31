اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 07:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. تفاصيل دعم أكاديمية البحث العلمى لبرنامج علماء الجيل القادم

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 ص
بتكلفة 9 ملايين جنيه.. تفاصيل دعم أكاديمية البحث العلمى لبرنامج علماء الجيل القادم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم عن فتح باب التقدم لعدد 90 منحة استثنائية موجهة من منح برنامج علماء الجيل القادم لعام 2020، وهى الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل الدكتور"فاروق الباز"، والمقدمة إلى أوائل الخريجين.

وفيما يلى يرصد" اليوم السابع"، تفاصيل المنحة وأهدافها وفقا للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى :

1- برنامج علماء الجيل القادم هى أحد أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمي للحصول علي درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين.

2- تبلغ التكلفة الإجمالية للمنح الاستثنائية حوالي 9 ملايين جنيه.

‏3- تشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها ألفان جنيه شهريا و36 ألف جنيه لتغطية نفقات البحث والتدريب.

4 - توفير برنامج تدريبي بتكلفة عشرة آلاف جنيهًا لتأهيل شباب الباحثين في المهارات العامة والمتخصصة.

5- تبلغ القيمة الاجمالية للمنحة الواحدة حوالى 106 ألف جنيه.

6- التقدم للمنحة مستمر حتى 1 يوليو 2020 من خلال موقع الأكاديمية فقط www.asrt.sci.eg

7- مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.


أكاديمية البحث العلمى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

علماء الجيل القادم

محمود صقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة