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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية فى الوادى الجديد بنسبة نجاح 96,7%

الأحد، 31 مايو 2020 01:48 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية فى الوادى الجديد بنسبة نجاح 96,7% محافظ الوادى
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الاحد، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 99.64 ٪، حيث تقدم للامتحانات عدد 4468 طالب وطالبه من اجمالى عدد 4475، ونجح عدد 4452، وتغيب عدد 7 طلاب، وقدم الزملوط التهنئه للطلاب الناجحين، مشيرا بأن سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم، متمنياََ للجميع مزيداً من التفوق.

 

من جانبه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى خالص التهنئة والتقدير لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد .

 

وفى سياق آخر أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغنى، فى بيان له، على بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك فيما يتعلق بضرورة إلزام العاملين بالقطاع والمترددين على المنشآت التعليمية بارتداء الكمامات الواقية،

 

يأتى ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا .

 

 وأشار مرغنى أنه يجرى التواصل مع جميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة إلتزام الجميع بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن .

 


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نتيجة الشهادة الاعدادية

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