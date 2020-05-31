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باتمان يشارك فى المظاهرات ضد مقتل جورج فلويد فى أمريكا.. فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 04:21 م
باتمان يشارك فى المظاهرات ضد مقتل جورج فلويد فى أمريكا.. فيديو باتمان في شوارع امريكا
كتب آسر أحمد

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تشهد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفوضى والذعر وعمليات الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على مقتل الشاب صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد، على يد أحد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ووثق أحد المشاركين فى المظاهرات ظهور  شخص يرتدى ملابس الرجل الوطواط "باتمان" الشهير ويتجول وسط الاحتجاجات ليعلن انضمام الشخصية الشهيرة فى أعمال الفوضى التى تشهدها البلاد.

وعلى جانب آخر، استغل مخربون حالة الاحتجاجات العارمة وقاموا بنهب متاجر تابعة لشركة أبل فى مدن مينيابوليس وبورتلاند، وأيضًا فى العاصمة واشنطن كان النهب الأكبر للمتجر الشهير، كما امتدت عمليات سرقة البضائع والنهب إلى المتاجر الفاخرة ومن بينها علامة "جوتشى".

وعلى مدار خمس ساعات متتالية أعقبت عملية تفريق المحتجين، تمكن مخربون من إحداث موجة من تدمير الممتلكات والنهب لا مثيل لها فى بورتلاند منذ عام 2016 والتى كانت بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية آنذاك.

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وكشفت تقارير أمريكية استخبارية أن مجموعات خارجية شاركت فى تدمير مدينة مينيابوليس، ويحملون أجندات يسارية متطرفة، وأضاف التقرير أنهم مجموعات منظمة وصغيرة ولديها أهداف أخرى غير الاحتجاجات، وذلك وفقا لصحيفة USA Today الأمريكية.

هذا وفرضت عشرات المدن الأمريكية، بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل فلويد وهو من أصول إفريقية على يد شرطى، كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم فيدرالية لـ3 أشخاص فى نيويورك، تتمثل بتهمة إلقاء قنابل على سيارات شرطة.

 


أمريكا

جورج فلويد

مينيابوليس

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مظاهرات أمريكا

اخبار امريكا

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