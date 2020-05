باتمان يشارك فى المظاهرات ضد مقتل جورج فلويد فى أمريكا.. فيديو

تشهد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفوضى والذعر وعمليات الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على مقتل الشاب صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد، على يد أحد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ووثق أحد المشاركين فى المظاهرات ظهور شخص يرتدى ملابس الرجل الوطواط "باتمان" الشهير ويتجول وسط الاحتجاجات ليعلن انضمام الشخصية الشهيرة فى أعمال الفوضى التى تشهدها البلاد.

yk shits fucked when batman shows up at the riots 💀💀 #riots2020 pic.twitter.com/lUg1FqSG7H