شاهد .. سلب ونهب متاجر آبل وجوتشى فى أمريكا ..وتصاعد احتجاجات مقتل فلويد

استغل مخربون حالة الاحتجاجات العارمة ضد مقتل أمريكى من أصل إفريقى، أثناء اعتقاله من الشرطة، وقاموا بنهب متاجر تابعة لشركة آبل فى مدن مينيابوليس وبورتلاند، وأيضًا فى العاصمة واشنطن كان النهب الأكبر للمتجر الشهير، كما امتدت عمليات سرقة البضائع والنهب إلى المتاجر الفاخرة ومن بينها علامة "جوتشى".

ويتضح من مقاطع الفيديو والصور المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عمليات التخريب وتحطيم واجهات المحال التجارية ونهب منتجاتها، ووفق تقرير لمراسل "العربية"، فإن حالة الفوضى دفعت بعدد من سلاسل المتاجر بإغلاق واسع النطاق لمتاجرها، وأوضح أن متاجر "تارجت" أعلنت غلق 150 متجرا منها 49 متجرا فى لوس أنجلوس، كما نقل المراسل عن مصادر أن حظر التجول، سيجرى تمديده يوماً واحداً إضافياً فى بعض مناطق لوس أنجلوس.

وسادت حالة النهب وسط الاحتجاجات التى اندلعت شرارتها من مدينة مينيابوليسفى ولاية مينيسوتا، على خلفية موت شخص أربعينى إفريقى من أصل أمريكى قضى اختناقاً فى المستشفى بعد أن ظهر شرطى أبيض يضغط بركبته على رقبته وهو يستغيث بعبارة "لا أستطيع التنفس".

وتعرض متجر آبل فىUptown Minneapolis Store الموجود فى شارع Hennepin Avenue للسرقة على يدى مخربين استخدموا مطارق حديدية لتكسير واجهات المعرض خلال الاحتجاجات.

They going crazy in Lenox mall I’m Gucci lol 😂 pic.twitter.com/lBaJpu7l9k