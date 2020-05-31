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المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأحد، 31 مايو 2020 08:21 م
المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى7 آلاف و807 حالات.

وأفادت الصحة المغربية، في بيان اليوم الأحد - بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 201 ألف و332 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة مراكش، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات، فيما تم تسجيل 58 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5 آلاف و459 حالة.


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