المئات يحتجون فى لندن وبرلين على مقتل رجل أسود فى أمريكا.. صور

رويترز

احتج مئات الأشخاص فى لندن وبرلين، اليوم الأحد، تضامنا مع المتظاهرين فى الولايات المتحدة، على مقتل رجل أسود ظهر فى تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة بينما يضغط شرطى أبيض بركبته على عنقه فى مينابوليس، وجثا المحتجون على ركبهم فى ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام" ثم مروا بجوار‭‭ ‬‬مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.



الاحتجاجات فى العاصمة البريطانية لندن كما شارك عدة مئات من المحتجين فى مسيرة خارج السفارة الأمريكية فى برلين، رافعين لافتات تقرأ "القصاص لجورج فلويد" و"اوقفوا قتلنا" و" من التالى الذى سيحطم عنقه".

الاحتجاجات فى العاصمة البريطانية لندن

وتسبب مقتل جورج فلويد، أثناء اعتقاله يوم الاثنين فى إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصرى فى نظام العدالة الجنائية الأمريكية.



المتظاهرون بالعاصمة البريطانية لندن

وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف، مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التى أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكى من أجل اعادة فرض النظام.



جانب من الاحتجاجات فى لندن



جانب من الوقفة فى برلين



رجل من أصل أفريقى يرفع لافتة لا تقتلونا فى برلين



سيدة تهتف فى مكبر الصوت فى برلين