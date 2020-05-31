اليوم السابع
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 08:49 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر.. صور جانب من الاجتماع
الإسكندرية أسماء على بدر

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ناقشت الغرفة التجارية بالإسكندرية قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر بكافة أنحاء المحافظة فى اجتماع برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وذلك مع شعبة "الاستثمار العقاري".

 

حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الغرفة، والمهندس علاء بسيوني رئيس شعبة الاستثمار العقاري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة.

 

وناقش الاجتماع تداعيات قرار وقف البناء من قبل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وتأثيرها على قطاع الاستثمار العقاري وكيفية الخروج من الأزمة خلال الفترة القادمة .

 

يذكر أن نظمت شعبة الملابس بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا، عبر تطبيق zoom، لمناقشة أوضاع صناع الملابس في ظل أزمة كورونا.

 

وجاء الاجتماع بحضور محمد مهداوي الأمين العام للغرفة، و رانية إسماعيل، مدير عام الشعب بالغرفة، وعدد من أعضاء الشعبة على رأسهم المهندس ناصر خليل  رئيس الشعبه، و أحمد فوزي، و محمد منصور، و تامر أولدنيفي، و علي شوشة، و محمد كامل، و سمير سدره.

 

وبدأ الاجتماع بعرض عدد من أعضاء الشعبة مشاكلهم المتمثلة في الخسائر المادية الناتجة عن أزمة كورونا، وتقليص حجم العمالة، وتقليل الرواتب، وعدم قدرة أغلب المحلات على دفع الإيجارات، ما أدى إلى غلق العديد منها، وتأثر الصناعة بشكل كبير.

 

ومن أهم المشاكل التي تم تعرضها خلال الاجتماع، مشكلة أصحاب مصانع الملابس، فهناك مصانع لم تعمل منذ شهرين ماضيين، وعمالة متوقفة عن العمل، وهناك شيكات لم يتمكن أصحاب تلك المصانع من تسديها جراء تلك الأزمة.

 

واقترح عدد من أعضاء الشعبة خلال الاجتماع، مجموعة من الاقتراحات للتقليل من حجم الخسائر الناتجة عن أزمة كورونا، وتمثلت تلك الاقتراحات في إلغاء حظر التجول والاستعانة ببوابات للتعقيم، يتم وضعها بالمحلات أو المصانع، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، للحد من الأثار السلبية الاقتصادية.

 

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