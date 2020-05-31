الصحة توجة قطاعاتها بموافاتها ببيان يومى حول الأطباء المتغيبين بمستشفيات العزل والفرز

أصدر رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة الدكتور محمد عبدالوهاب تعليمات الي المستشفيات، بأن يتم موافاة مكتب الوزيرة ببيان يومي (قبل الثانية ظهرا)، موضح به أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الخطاب أن هذا الأمر يأتي في إطار قيام وزارة الصحة والسكان بمتابعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ووجه رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان هذا الخطاب لكل من رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ومديري مديرية الشئون الصحية بالمحافظات.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، استعرضت خلال إجتماع المجموعة الطبية اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء تقريراً حول معدلات الإصابة في محافظات الجمهورية، حيث أوضحت أن هناك ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بالفيروس، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك حتى 30 مايو بإجمالي 15415 حالة.