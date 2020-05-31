اليوم السابع
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الصحة العمانية تسجل حالتى وفاة جديدتين بفيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 11:58 ص
الصحة العمانية تسجل حالتى وفاة جديدتين بفيروس كورونا مصابون بكورونا
مسقط (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل حالتى وفاة جديدتين لشخص مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 72 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 44 عامًا.
وأضافت وزارة الصحة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن عدد الوفيات في السلطنة بلغ 44 حالة وفاة.

وكان الدكتور أحمد بن محمد السعيدى وزير الصحة العمانية، توقع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد19 فى السلطنة خلال الأيام القادمة، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الأسطح.

وقال وزير الصحة العمانى فى مداخلة للتليفزيون العمانى، أمس  السبت، هناك 2400 حالة تعافت من مرض فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، أمس السبت، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلى للحالات المسجلة في السلطنة 10423 حالة، وتسجيل 2396 حالة شفاء، ووفاة 42 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، وكانت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، أعلنت إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50 % من موظفي كل جهة، ابتداء من الأحد المقبل .


سلطنه عمان

الصحه العمانيه

كورونا

فيروس كورونا

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