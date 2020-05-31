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الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 06:00 ص
الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا ذباب
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كوفيد 19، وقالت ينتقل الفيروس بشكل رئيسي عن طريق القطرات التى تنبعث من الشخص المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث كما يمكن أن تحدث الإصابة عند ملامسة العين والأنف والفم بعد لمس أسطح موجود عليها الفيروس.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية للحماية من الإصابة يجب الحفاظ على مسافة متر بين الأشخاص وبعضها مع تعقيم الأسطح التي يكثر لمسها كما يجب تنظيف اليد بالماء والصابون جيدا مع تجنب لمس العين والفم والأنف.
 
وكان أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، أن الطعام المتوازن الذى يحتوى على العناصر الغذائية الضرورية المتنوعة من أكثر الأشياء التى تقوى الجهاز المناعي لدى الإنسان لمواجهة الأمراض والأوبئة.
 
مطالبا بضرورة الأكل المتوزان الذى يحتوى على عناصر غذائية متنوعة تقوى المناعة ضد الأمراض، وتحضير الأكل الصحي بشكل مبتكر وجذاب للأطفال من الطرق اللي ممكن تساعدهم يحبوه.
 
وغرد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قائلا :"الأكل المتوزان اللي فيه عناصر غذائية متنوعة من أكتر الحاجات اللي بتقوي المناعة ضد الأمراض. تحضير الأكل الصحي بشكل مبتكر وجذاب للأطفال من الطرق اللي ممكن تساعدهم يحبوه".
 
 

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