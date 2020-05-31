الشرطة التركية تلقى القبض على مغنى راب وضع قناع وجه بصورة نجل أردوغان

إيمان حنا

ألقت الشرطة التركية القبض على مغنى الراب التركى بولوت ألبامان، بعد قيامه بتصوير كليب أرتدى فيه قناع وجه على شكل بلال أردوغان نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام مكتب الضرائب في اسطنبول، وفق موقع ينى جازييت التركى.

وقامت قوات الشرطة التركية بمداهمة منزل معنى الراب بولوت ألبامان والمعروف ب "روتا" في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان ألبامان قد نشر على حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلاً: "أسمع رجال الشرطة يقولون سوف نكسر الباب''.

وقد قبض على المغنى ألبامان بسبب كلمات وفيديو كليب أغنيتة الجديدة "أبكى"، وقد صورت مشاهد فى الأغنية أمام مصلحة ضرائب إسطنبول مرتدياً قناع وجه على شكل بلال أردوغان، وقال "سوف أحكى لكم يا أبنائى كما وكأننى أحكى لبلال".

ولم تتوقف انتهاكات السلطات التركية عند هذا الحد فمن جهة اخرى قال على حيدر صفى ترك شقيق محمد فاتح صفى ترك الذى كان قد تم تعيينة وصياً على بلدية داريك بمحافظة ماردين التركية والذى راح ضحية فى إنفجار عبوة ناسفة، أن من قام بوضع العبوة التى تسببت فى مقتل أخية هو مدير أمن البلدية فى تلك الفترة.

كان محمد فاتح صفى ترك قد تم تعيينة وصياً لبلدية ديرك فى العاشر من نوفمبر عام 2016 وقد فقد حياته نتيجة لإنفجار سيارتة بعد أن تم وضع عبوة ناسفة بها. وقال الأخ الأكبر لمحمد فاتح أن الذى وضع تلك العبوة الناسفة هو مدير أمن البلدية فى تلك الفترة مصطفى هاكان كوتلواى.