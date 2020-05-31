السويد تعلن عدم تسجيل أي وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

(رويترز)

قالت هيئة الصحة في السويد اليوم الأحد إن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس آذار، إلا أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرا في تسجيل أعداد الحالات الجديدة.

وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.

وأشارت بيانات إلى أن السويد سجلت أعلى عدد لوفيات مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس في أوروبا نسبة إلى عدد السكان وذلك خلال فترة سبعة أيام.

وقال المتحدث باسم هيئة الصحة إن عطلات سابقة لنهاية الأسبوع شهدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بما يصل إلى حالتين فقط لكن العدد زاد كثيرا في الأيام التالية عند عودة التسجيل إلى وتيرته.

وأودى المرض بحياة 4395 شخصا في السويد.