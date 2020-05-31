اليوم السابع
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السعودية تبدأ اليوم المرحلة الثانية من تخفيف قيود "كورونا"

الأحد، 31 مايو 2020 08:24 ص
السعودية تبدأ اليوم المرحلة الثانية من تخفيف قيود "كورونا" وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة
إيمان حنا

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تبدأ السعودية، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من مراحل عودتها للحياة الطبيعية، وتستمر هذه المرحلة مدة 20 يوماً، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي، بوقت تجول هو الأطول منذ مارس الماضي، حيث سيكون من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساء وذلك وفق الشرق الأوسط السعودية .

وقبل دخول السعوديين هذه المرحلة وجه وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة تحذيرا للمواطنين من أن من يخل بإجراءات مكافحة كورونا سيعيدنا للوراء، منوهاً بقدرة بلاده على مكافحة الجائحة. كما أكد الربيعة أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام، معولاً على الوعي المجتمعي في التعامل مع «كورونا» في تخفيف الإجراءات للتعامل مع كورونا.

وأكد الوزير السعودي، أن نسبة الشفاء من كورونا «كوفيد-19» عالية بفضل «طرق العلاج»، مشدداً على عزل المرضى أنفسهم، والحرص على التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات.

وتعد المرحلة الثانية إحدى الخطوات التي تعيد بعض النبض في مقرات العمل والتجارة، وشتى المجالات، قبل وصول البلاد إلى مرحلتها الثالثة التي تتيح رفع الإغلاق التام، المخطط لها في 21 يونيو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المصابة 83384 حالة، كما تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، ليرتفع إجماليها إلى 58.883 حالة تعافٍ، فيما سجلت 22 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 480 حالة. كما سجلت الرياض أكبر عدد من الحالات المصابة الجديدة بـ679 إصابة، وجدة 247 إصابة، ومكة المكرمة 105 إصابات، والهفوف 101 إصابة، والدمام 84 إصابة.


السعودية

كورونا

وباء كورونا

عودة الحياة الطبيعية فى السعودية

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