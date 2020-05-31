الرى: بدء تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى الوزارة بدون كمامة..صور

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أنه تم اليوم تطبيق الاجراءات التى حددتها الدولة فى جميع منشات الوزارة سواء المركزية او فى المحافظات بمنع الدخول للعاملين أو الزائرين بدون إستخدام كمامة واقية، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .



وشدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.



كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.



وأشار عبد العاطى الى ضرورة تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة.



ولفت عبد العاطى الى ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير المقار التابعة للوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير في المداخل والمخارج ودورات المياه ورفع اجهزة البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع.



وشدد عبد العاطى على ضورة تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل في القطاعات الهامة وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الري للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.





تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى وزارة الرى بدون كمامة (1)



تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى وزارة الرى بدون كمامة (2)



تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى وزارة الرى بدون كمامة (3)



تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى وزارة الرى بدون كمامة (4)



تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى وزارة الرى بدون كمامة (5)



تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى وزارة الرى بدون كمامة (6)



تطبيق قرار منع دخول العاملين والزائرين لمبانى وزارة الرى بدون كمامة (7)



