الحديد والصلب: 784 مليون جنيه خسائر الشركة فى 9 أشهر

كتب عبد الحليم سالم

كشفت شركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان لها اليوم، أنها حققت 784 مليون جنيه خسائر فى 9 أشهر خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020 ، مقابل خسائر بلغت 531.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 1 يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019.

وأضافت الشركة، فى بيانها، أنه خلال الفترة المنتهية فى مارس الماضى حققت الشركة 859.3 مليون جنيه، مقابل 928 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، كما بلغت الخسائر المرحلة نحو 7.2 مليار جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن من بين الأحداث التى أثرت عليها ارتفاع أسعار المستلزمات خاصة فحم الكوك، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز.

يشارإلى أن شركة الحديد والصلب، وافقت على قرار لجنة التسوية المشكلة برئاسة المستشار سعيد عرفة مستشار وزير قطاع الأعمال القانونى، لانهاء النزاع بينها وبين شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، حيث اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار التسوية الذى ينهى النزاع بين الشركتين، والذى بموجبه سيتم التنازل عن كافة القضايا المتعلقة بينهما.

وأضافت الشركة، فى بيان سابق، أن الاتفاق قضى بأن تحصل شركة كيما على قطعة ارض مساحتها 64.8 الف متر، بما عليها من منشأت لشركة كيما، على أن تدفع قيمة المنشآت، المقامة عليها وفقا لقيمتها الدفترية، على أن تلتزم شركة الحديد والصلب بإخلائها وتسليمها لشركة كيما.

كما يتضمن الاتفاق أن تؤل مساحة تبلغ 45 الف متر من إجمالى مساحة 55.6 ألف متر لشركة الحديد والصلب، على أن تدفع شركة الحديد والصلب قيمتها لمحافظة أسوان بذات القيمة التى دفعتها شركة كيما طبقا للعقد المشهر رقم 1706 لسنة 2003 توثيق أسوان .