اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحديد والصلب: 784 مليون جنيه خسائر الشركة فى 9 أشهر

الأحد، 31 مايو 2020 09:49 م
الحديد والصلب: 784 مليون جنيه خسائر الشركة فى 9 أشهر الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت شركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان لها اليوم، أنها حققت 784 مليون جنيه خسائر فى 9 أشهر خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020 ، مقابل خسائر بلغت 531.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 1 يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019.

وأضافت الشركة، فى بيانها، أنه خلال الفترة المنتهية فى مارس الماضى حققت الشركة 859.3 مليون جنيه، مقابل 928 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، كما بلغت الخسائر المرحلة نحو 7.2 مليار جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن من بين الأحداث التى أثرت عليها ارتفاع أسعار المستلزمات خاصة فحم الكوك، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز.

يشارإلى أن شركة الحديد والصلب، وافقت على قرار لجنة التسوية المشكلة برئاسة المستشار سعيد عرفة مستشار وزير قطاع الأعمال القانونى، لانهاء النزاع بينها وبين شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، حيث اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار التسوية الذى ينهى النزاع بين الشركتين، والذى بموجبه سيتم التنازل عن كافة القضايا المتعلقة بينهما.

وأضافت الشركة، فى بيان سابق، أن الاتفاق قضى بأن تحصل شركة كيما على قطعة ارض مساحتها 64.8 الف متر، بما عليها من منشأت لشركة كيما، على أن تدفع قيمة المنشآت، المقامة عليها وفقا لقيمتها الدفترية، على أن تلتزم شركة الحديد والصلب بإخلائها وتسليمها لشركة كيما.

كما يتضمن الاتفاق أن تؤل مساحة تبلغ 45 الف متر من إجمالى مساحة  55.6 ألف متر لشركة الحديد والصلب، على أن تدفع شركة الحديد والصلب قيمتها لمحافظة أسوان بذات القيمة التى دفعتها شركة كيما طبقا للعقد المشهر رقم 1706 لسنة 2003 توثيق أسوان .


الحديد والصلب

خسائر الحديد والصلب

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القابضة المعدنية: إنهاء النزاع بين شركتى الحديد والصلب وكيما واعتماد التسوية خلال3 أشهر

الثلاثاء، 19 مايو 2020 12:57 م

الحديد والصلب: ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الاستيراد لمواجهة أعباء التمويل

الإثنين، 18 مايو 2020 03:00 ص

صناعة الحديد والصلب تئن بسبب أسعار الطاقة.. المراكبي: تخفيضها يمنح المصانع الفرصة للتصدير .. عالية المهدى: الغاز مدخل اساسي وسعره يجب أن يكون 2.5 دولار.. والدجوي: التوزيع منخفض بسبب زيادة التكاليف

الخميس، 14 مايو 2020 07:55 م

ضخ 50 مليون جنيه استثمارات جديدة فى شركة الحديد والصلب لخفض الخسائر

الأحد، 26 أبريل 2020 01:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة