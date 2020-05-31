الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر انعقاد جلسات مجمع محاكم مدينة نصر للتجمع

كتب إيهاب المهندس

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جميع الجلسات التى تعقد بمجمع محاكم مدينة نصر الجزئية إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس لمدة 14 يوما لحين لانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير وأيهما أقرب، وجاء فى القرار على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار.

وجاء فى القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

كما جاء بالقرار، أنه بالاطلاع على قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل محاكم شئون الأسرة، وعلى كتاب رئيس محكمة رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية المؤرخ 9 مايو 2020.