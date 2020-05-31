"التنمية الصناعية" تتلقى طلبات مصانع الملابس لبدء إنتاج الكمامة القطنية

كتب – إسلام سعيد

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأحد، تلقى طلبات مصانع الملابس الجاهزة، لإنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات التى تم وضعها بتنسيق بين وزارتى الصحة والصناعة.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى إنتاج الكمامات القماش، حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشأت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفاه المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشأت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم اصدار الموافقة.

وطالب غازي الشركات الراغبة فى الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالاضافة الى توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع اثبات الشخصية.

وتسبب الركود الواضح فى مبيعات الملابس الجاهزة جراء جائحة كورونا، فى اتجاه مصانع عديدة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة لديهم من أجل إنتاج كمامات قماشية غير طبية، منها كمامات قطنية أو كمامات مخلوطة بين القطن والبوليستر، وفق مصنعون بقطاع الملابس الجاهزة.

وقالت وزارة الصناعة، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.