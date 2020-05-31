اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التفتيش القضائى يوجه المحاكم بتمكين أعضاء قضايا الدولة بالإطلاع على الجلسات

الأحد، 31 مايو 2020 04:07 م
التفتيش القضائى يوجه المحاكم بتمكين أعضاء قضايا الدولة بالإطلاع على الجلسات قضايا الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مختار، رؤساء المحاكم الابتدائية، بتمكين عضو هيئة قضايا الدولة من إيداع المذكرات والمستندات فى الدعاوى والطعون المقامة ضد الجهات التى تنوب عنها، وإطلاع أعضاء الهيئة على ما قدم فى غيبتهم بالجلسات.

جاء نص المنشور أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لقرار مجلس الهيئات القضائية المنعقد يوم 12 مايو نأمل التنبيه بالآتى:

أولا: تمكين عضو هيئة قضايا الدولة أو من يمثله إيداع المذكرات والمستندات فى الدعاوى والطعون المقامة ضد الجهات التى تنوب عنها خلال الفترة من تاريخ إعلانها بالدعوى أو الطعن أو علمها بتحديد الجلسة إلى ما قبل الجلسة المحدد لنظره بثلاثة أيام على الأقل لدى قلم الكتاب إعمالا لنص للفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات.

ثانيا: تمكين عضو هيئة قضايا الدولة من الاطلاع على ما قدم فى غيبتهم بالجلسات من مذكرات أو مستندات ومنحه أجلا للرد.

 

 


التفتيش القضائى

قضايا الدولة

تمكين اعضاء قضايا الدولة

المحاكم فى زمن كورونا

اجراءات الوقاية من كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة