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التعليم تخطاب المديريات بفتح باب التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى غدا

الأحد، 31 مايو 2020 02:29 م
التعليم تخطاب المديريات بفتح باب التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى غدا طلاب المدارس - ـأرشيفية
كتب محمود طه حسين

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عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، استعدادا لفتح باب التقدم إلكترونيا للصفوف " الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى"، حيث قررت الوزارة قصر التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيا فقط وذلك في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأرسل الدكتور رضا حجازىظ، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين خطابا للمديريات التعليمية، يؤكد فيه أن التقديم من 1 يونيو حتي 30 يونيو الكترونيا للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين، علي أن يترك مد فترات التقديم للمحافظين طبقا لظروف كل محافظة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة شروط للقبول بالمدارس الرسمية ومرحلة الروضة على رأسها أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات فأكثر على أن تكون الأولوية للطفل الأكبر سنا، موضحة أنه بعد قبول الطلبات إلكترونيا يتم اختيار الأكبر سنا وفقا للاماكن المتاحة فى كل إدارة تعليمية ومديرية، على أن يتم تنسيق رياض الأطفال من قبل المديريات التعليمية بشكل إلكترونى أيضا.
 
وأوضحت الوزارة، أن الطفل متاح له أن يقدم على رغبتين فى نطاق محل سكنه الثابت فى بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، مشيرة إلى أنه عقب فحص الطلبات وفقا للسن يتم اختيار الطلاب على عدة مراحل للتنسيق وبعدها يتوجه ولى الأمر إلى المدرسة لتسليم ملف ابنه الورقى ويتضمن شهادة الميلاد وصور شخصية للطفل وطلب يتم كتابته، مشددة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء التقديم واستلام الملفات الورقية من أولياء الأمور.
 
وأكدت الوزارة على أنه سيتم استقبال قرابة 2 مليون طالب وطالبة فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مع التزام المدارس بقبول من هم فوق الـ 5 سنوات، موضحة أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الاطفال.

 
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدني للتقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل،  ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتي سن 5 سنوات و11 شهر و 29 يوم، مشددة على أن قبول أطفال فى مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالاصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن .
 
ولفتت الوزارة إلى أن المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكني له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي وتعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة في حاله وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولي أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات .

التقدم




 


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