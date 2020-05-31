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في أول يوم عمل..

التزام العاملين في جامعة بنها بارتداء الكمامة.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 11:08 ص
التزام العاملين في جامعة بنها بارتداء الكمامة.. صور التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة
كتب محمد صبحى

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حرص العاملون بجامعة بنها على ارتداء الكمامة في أول يوم عمل بعد أجازة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات الجامعة التى اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
كما قامت الجامعة بإلزام العاملين بالجامعة والمترددين عليها بالدخول من بوابة التعقيم الذاتي وذلك ضمانا وحرصا من الجامعة علي صحة سلامة الجميع.
وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أصدر قرار بحظر دخول أي فرد من منسوبي جامعة بنها أو من خارجها لأي من منشأت الجامعة الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أي وحدة أخري من وحدات الجامعة دون إرتداء الكمامة. 
 
والزم رئيس الجامعة جميع إدارات الأمن والشئون الإدارية بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وعدم السماح مطلقا بمخالفته  وفي حالة المخالفة يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن المخالفة.
 
 
التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (1)
التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (1)

التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (2)
التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (2)

التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (3)
التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (3)

التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (4)
التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء الكمامة (4)

 


 

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