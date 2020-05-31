اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تطلق غدا حملة لتعقيم مجمعات ومساجد العاصمة

الأحد، 31 مايو 2020 06:53 م
البحرين تطلق غدا حملة لتعقيم مجمعات ومساجد العاصمة البحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب البحريني النائب أحمد صباح السلوم عن رعايته لإطلاق حملة لتعقيم مجمعات ومساجد يوم غد الإثنين، بالتعاون مع مركز شباب القادسية وفريق النعيم التطوعي بحسب صحيفة اليام البحرينية.

وأكد النائب البحريني أنه تم بذل العديد من الخطوات في سبيل التوعية والمحافظة على سلامة المواطنين جراء تبعات فيروس كورونا بدءًا بتوزيع 10 آلاف كمام على أهالي الدائرة، وفتح قنوات التواصل للاستلام من قبل موظفو المكتب والمتطوعون الذين ساهموا بجهود كبيرة في ايصالها الى المواطنين وهم بمنازلهم لدعم الجهود الوطنية في المحافظة على بقاء المواطنين قدر المستطاع في منازلهم وعدم خروجهم الا للضرورة، والتأكيد على ارتدادهم للكمامات الواقية حفاظًا على صحتهم وصحة من حولهم، وصولاً الى رعاية حملة التعقيم والتي تأتي استكمالاً للجهود في المحافظة على الصحة العامة ودعم حملات التعقيم من شهر مارس الماضي في منطقتي البلاد القديم والزنج بمساندة الأهالي.

وذكر النائب البحريني أنه بالتزامن مع قرب إعادة فتح المساجد والجوامع لصلاة الجمعة مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية، فإنه تم العمل على إطلاق الحملة الهادفة الى تعقيم المجمعات السكنية وعدد من المساجد في الدائرة.

وقال أن فريق البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتخذ العديد من الخطوات الفاعلة والاحترازية والاستباقية لعدم تفشي المرض، وان وعي المواطنين هو الرهان على تجاوز هذه المرحلة.


البحرين

كورونا

تعقيم

مساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة