البحرين تطلق غدا حملة لتعقيم مجمعات ومساجد العاصمة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب البحريني النائب أحمد صباح السلوم عن رعايته لإطلاق حملة لتعقيم مجمعات ومساجد يوم غد الإثنين، بالتعاون مع مركز شباب القادسية وفريق النعيم التطوعي بحسب صحيفة اليام البحرينية.

وأكد النائب البحريني أنه تم بذل العديد من الخطوات في سبيل التوعية والمحافظة على سلامة المواطنين جراء تبعات فيروس كورونا بدءًا بتوزيع 10 آلاف كمام على أهالي الدائرة، وفتح قنوات التواصل للاستلام من قبل موظفو المكتب والمتطوعون الذين ساهموا بجهود كبيرة في ايصالها الى المواطنين وهم بمنازلهم لدعم الجهود الوطنية في المحافظة على بقاء المواطنين قدر المستطاع في منازلهم وعدم خروجهم الا للضرورة، والتأكيد على ارتدادهم للكمامات الواقية حفاظًا على صحتهم وصحة من حولهم، وصولاً الى رعاية حملة التعقيم والتي تأتي استكمالاً للجهود في المحافظة على الصحة العامة ودعم حملات التعقيم من شهر مارس الماضي في منطقتي البلاد القديم والزنج بمساندة الأهالي.

وذكر النائب البحريني أنه بالتزامن مع قرب إعادة فتح المساجد والجوامع لصلاة الجمعة مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية، فإنه تم العمل على إطلاق الحملة الهادفة الى تعقيم المجمعات السكنية وعدد من المساجد في الدائرة.

وقال أن فريق البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتخذ العديد من الخطوات الفاعلة والاحترازية والاستباقية لعدم تفشي المرض، وان وعي المواطنين هو الرهان على تجاوز هذه المرحلة.