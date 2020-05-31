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الإحصاء: 398 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع الغذائية فى فبراير الماضى

الأحد، 31 مايو 2020 05:00 ص
الإحصاء: 398 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع الغذائية فى فبراير الماضى الواردات - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الواردات المصرية من السلع الغذائية تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ جملة الواردات من تلك السلع نحو 722 مليون و218 ألف دولار، مقابل مليار و111 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 389 مليون دولار.
 
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أهم الواردات من السلع الغذائية، وتضمنت كلا من واردات قطع مجمدة من الأبقار وبلغت وارداتها 86 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 95 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 9 ملايين دولار، يليها الواردات من زيت نخيل بقيمة 70 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
 
وتضمنت القائمة أيضا، الواردات من أكباد مجمدة صالحة للأكل من فصيلة الأبقار، بقيمة 27 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين دولار، ثم واردات الألبان المركزة في عبوات وكانت قيمتها 13 مليون دولار، مقابل 12 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت مليون دولار.
 
وشملت قائمة السلع الغذائية المستوردة أيضا واردات محضرات غذائية أخرى بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل 16 مليون دولار، بتراجع بلغ 6 ملايين دولار، إلى جانب الواردات من زيوت بذور عباد الشمس وبلغت قيمتها 8 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل 14 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين دولار.

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