الأوقاف الكويتية تصدر قرارا بضوابط استئناف صلاة الجماعة فى المساجد

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية الكويتى المستشار الدكتور فهد العفاسى قرارا بالاشتراطات الخاصة بالفتح الجزئى للمساجد، مع استمرار وقف صلاة الجمعة فى كل المساجد بحسب صحيفة الراى الكويتية.

ونص القرار رقم 69 لسنة 2020 فى شأن استئناف إقامة صلاة الجماعة فى المساجد الكويتية، يرفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة فى عدد من المساجد كمرحلة أولى، مع استمرار إغلاق مصليات النساء والمكتبات ودورات المياة فيها مع منع استخدام برادات المياة، كما يستمر إيقاف الدروس والحلقات وكل الأنشطة الأخرى فى المساجد، ويستمر إيقاف صلاة الجمعة في جميع المساجد والجوامع فى كل المناطق حتى إشعار آخر.

وأضاف كما يستمر إغلاق المساجد ذات الكثافة العالية، ومنها مساجد الضواحى والشبرات فى جميع المناطق، ومساجد المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية والزراعية، ومساجد المناطق المشتملة على السكن الاستثماري والخاص، ومناطق الشاليهات، ومحطات الوقود، والطرق السريعة، والحدائق العامة والاسواق.

وأشار القرار إلى أنه على العاملين في المساجد المشمولة في القرار التقيد بالإجراءات التالية: فتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق، وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق، ويقوم العاملون فى المسجد على تنظيم الدخول والخروج، ووضع علامات تحديد أماكن المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر) وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين، وإبقاء أبواب المسجد مفتوحة، وتعقيم مقابض الأبواب، وإقامة الصلاة بعد الآذان بخمس دقائق، وتخفيف الصلوات وعدم الاطالة فيما يحقق اقامة الاركان والواجبات وغيرها.

وتابع على رواد المساجد المشمولة بالقرار الوضوء فى منازلهم لكون دورات المياه مغلقة، وإحضار كل مصل لسجادة خاصة به للصلاة عليها وعدم تركها في المسجد، ولبس الكمام شرط لدخول المسجد، تعقيم الايدي قبل الدخول وبعد الخروج، وضع كل مصل سجادته الخاصة حسب المكان المحدد، التزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والتجاور مع بقية المصلين قبل وبعد الصلاة، ومنع دخول المسجد لمن هم دون الخامسة عشر سنة، وعلى المصلي مغادرة المسجد بعد الصلاة مباشرة.

وشدد القرار على حظر دخول المسجد على المصاب بفيروس كورونا أو المخالطين له أو من هم فى الحجر المؤسسى أو المنزلى، كما أن على العاملين اذا اشتبهوا بإصابة أحد المصلين او العاملين وجب عليهم إبلاغ الجهات الصحية المختصة فورا، ووفقا للفتوى يمنع من حضور الجماعة كل من يعاني من ضعف المناعة أو الامراض المزمنة، وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفي حال عدم التزام المصلين بالإجراءات المنصوص عليها سوف يترتب عليه اعادة إغلاق المسجد حفاظا على سلامتهم.