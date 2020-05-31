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اضبط مخالفة.. انسداد بلوعات الصرف بشارع محمد فريد بزفتى بعد رصفه بأيام

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 ص
اضبط مخالفة.. انسداد بلوعات الصرف بشارع محمد فريد بزفتى بعد رصفه بأيام إنسداد بلوعات الصرف بشارع محمد فريد
الغربية محمد طارق

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اشتكي اهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية، من مسلسل الإهمال الذي لا ينتهي حيث فوجئ اهالي شارع محمد فريد المرصوف حديثًا ، بإنسداد في بلوعات الصرف الصحي الموجودة وفي وسط الطريق وبدء تجمع المياه في الشارع ، وتقدم العديد من الاهالي بشكوي للمحافظة ومجلس المدينة ضد عيوب الرصف الظاهرة فيه.

وفي هذا الصدد قالت تقي حسام أنهم فوجئوا بتجمع مياه الصرف في جانبي ومنتصف الطريق الذي تم الانتهاء من رصف حديثا بعد معاناه عاش فيها الأهالي لسنوات وسنوات حتى الحق بخطة الرصف في عهد المحافظ السابق .

وأضافت تقدمنا بشكاوي عديدة إلى الأجهزة التنفيذية لفحص الرصف الذي لم يتم طبقا للمواصفات بالرغم من زيارة محافظ الغربية له منذ أسبوع تقريبا ، موضحه ان الحياة تزيد ساعة بعد ساعة مما يُنذر بتعطل حركة السير وتجمع مياه الصرف الصحي في هذا الشارع الرئيسي.

وكان مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد بدأ في أعمال رصف الشوارع الرئيسية بالمدينة، والتي تم تجهيزها منذ أكثر من 5 أشهر للبدء في الرصف، وذلك بإشراف المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى، ونائبيه مجاهد الدرف وأحمد توفيق.

وقال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه جار تشكيل لجنة من الاستشاري المختص ووكيل مديرية الطرق بالمحافظة، للاستلام بالمواصفات الفنية مضيفًا أنه لن يتم استلام الرصف حال وجود أي عيوب به.

وأكد عطا، أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير من أي طرف من أطراف العملية، ولن يتم اعتماد رصف الشوارع إلا بعد استلامها بالمواصفات المتفق عليها في التعاقدات.

ويناشد أهالي زفتي المسؤولين بالمحافظة بسرعة فتح التحقيقات في هذا الملف ، والعمل علي صيانة خطوط الصرف الصحي تجنبًا لانتشار الامراض نتيجة تراكم مياه الصرف الصحي.


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