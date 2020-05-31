استقرار معدل التضخم فى الجزائر على 1.8% فى أبريل

رويترز

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوى فى الجزائر، استقر على مستوى 1.8 فى المئة فى أبريل دون تغيير عن مستوياته فى فبراير ومارس، وظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.

وعلى أساس شهرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة فى أبريل وفقا للديوان الوطنى للإحصاءات.

وارتفعت أسعار الدواجن0.7 بالمئة، والفواكه 9 بالمئة، وانخفضت أسعار البطاطس 14.5 بالمئة.

وتعمل الجزائر، على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية فى إطار خطة لخفض الإنفاق فى اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسى للتمويل فى البلاد.