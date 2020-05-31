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استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأحد، 31 مايو 2020 10:06 ص
استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر استقرارا ملحوظا، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب، لكن بعض محال بيع الذهب بالتجزئة تفتح أبوابها أمام المستهلكين خلال يوم الأحد.
 
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 655.75 جنيه للجرام.

 وعيار 21 سجل 765 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام. 

الجنيه الذهب 6120 جنيها.

 سعر أوقية الذهب 1730 دولار.

 
وكانت أسعار الذهب سجلت أمس ارتفاع ملحوظ بقيمة 5 جنيهات في مصر، وقال مصطفى نصار الخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن ارتفاع الذهب  محليا جاء على خلفية ارتفاع كبير فى سعر الذهب عالميا بأكثر من 25 دولارا، جراء التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول عقوبات مقرر فرضها على الصين، الأمر الذى يدفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
 
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه المستثمرين لشراء الذهب تسبب فى ارتفاع الأسعار عالميا، نتيجة زيادة الطلب على المعدن النفيس، متوقعا استمرار موجة صعود المعدن خلال الفترة المقبلة، فى ظل استمرار التوتر بين الصين وأمريكا وكذلك غموض حول مصير النمو العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا.
 
 
يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا، والذى يفاقمه تنامى الخلاف الأمريكى الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذى يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة 3%.
 
 
يرتبط ظهور مصطلح الملاذات الآمنة بأوقات الحروب والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو مصطلح يتعلق بالأصول التى يلجأ إليها المستثمرون خلال فترة عدم الاستقرار وارتفاع المخاوف فى الأسواق، إذ يقلق المستثمرون من قدرتهم على الوصول على الأموال واستخدامها أكثر من قلقهم إزاء العائد الذى من الممكن أن يربحوه من الأسواق.

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