اليوم السابع
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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و593 حالة

الأحد، 31 مايو 2020 02:59 م
ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و593 حالة مصابه بكورونا
فيينا (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 15 ألفا و593 حالة من إجمالى عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و731 حالة، وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أن عدد المصابين بالفيروس فى المستشفيات تراجع إلى 97 حالة منها 27 حالة في العناية المركزة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 668 حالة.. مضيفا أن هناك 7 إصابات جديدة تم تسجيلها أمس فى أحد المراكز التجارية في ولاية النمسا السفلى، وبناء على ذلك تم إجراء فحوصات طبية لجميع العاملين في هذا المركز. 

يشار إلى أن الحكومة النمساوية بدأت أول أمس الجمعة تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق وشملت الفنادق ومراكز اللياقة البدنية والمتاحف والمنشأت السياحية ومن المتوقع رفع القيود بشكل كامل عن الحدود مع بعض دول الجوار منتصف الشهر المقبل.

وقال وزير الصحة رودولف أنشوبير - فى تصريحات، أن هناك فرصة جيدة لتجنب حدوث الموجة الثانية من انتشار الوباء ..مشددا على أن الحكومة تراعي ثلاثة اعتبارات أساسية للحفاظ على ما تحقق وأولها الحفاظ على مسافة الأمان باستمرار وتنفيذ كافة تدابير النظافة وثانياً التدخل على الفور بمجرد حدوث زيادات جديدة ملحوظة، وثالثًا الاحتواء السريع والشامل مع التوسع فى اجراء الاختبارات الطبية.

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أكد أن حكومته سوف تستمر فى تخفيف قيود وضوابط أزمة كورونا تدريجيا معتمدة على المسئولية الشخصية والفطرة السليمة لدى المواطنين، وقال كورتس فى تصريحات له الثلاثاء الماضى، إن ارتفاع مستوى انضباط المواطنين أدى الى انخفاض كبير فى عدد الاصابات وهو ما يتطلب من جانب الحكومة أن تجعل قواعد كورونا أكثر سهولة خاصة فيما يتعلق بالتسوق والزيارات الشخصية وحرية التنقل .
 
وأضاف المستشار النمساوى، قائلا " نريد التركيز أكثر على المسئولية الشخصية فى مكافحة الفيروس وتقليل القواعد الصارمة المطبقة حاليا مع منح حكام الولايات الحق فى العودة الى تشديد القواعد إذا لزم الأمر " . 
 
وأشار كورتس، إلى أن البلاد تمكنت بالفعل من جعل الوباء تحت السيطرة الكاملة موضحا أنه على سبيل المثال توجد ست ولايات لم تسجل بها إصابات جديدة اليوم وبعض الولايات الاخرى لم تبلغ عن أى إصابات جديدة على مدار عدة أيام .
 
وذكر كورتس، أنه فى اطار التوجه نحو تخفيف ضوابط كورونا سوف نجرى هذا الأسبوع مشاورات مع نائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الصحة ردولف انشوبير ووزير الداخلية كارل نيهمر اضافة الى عدد من محافظى الولايات لبحث أنسب أليات تخفيف قيود كورونا .

فيروس كورونا

النمسا

الصحه النمساويه

الحكومه النمساويه

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