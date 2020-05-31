ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ 15 ألفا و593 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 15 ألفا و593 حالة من إجمالى عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و731 حالة، وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أن عدد المصابين بالفيروس فى المستشفيات تراجع إلى 97 حالة منها 27 حالة في العناية المركزة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 668 حالة.. مضيفا أن هناك 7 إصابات جديدة تم تسجيلها أمس فى أحد المراكز التجارية في ولاية النمسا السفلى، وبناء على ذلك تم إجراء فحوصات طبية لجميع العاملين في هذا المركز.
يشار إلى أن الحكومة النمساوية بدأت أول أمس الجمعة تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق وشملت الفنادق ومراكز اللياقة البدنية والمتاحف والمنشأت السياحية ومن المتوقع رفع القيود بشكل كامل عن الحدود مع بعض دول الجوار منتصف الشهر المقبل.
وقال وزير الصحة رودولف أنشوبير - فى تصريحات، أن هناك فرصة جيدة لتجنب حدوث الموجة الثانية من انتشار الوباء ..مشددا على أن الحكومة تراعي ثلاثة اعتبارات أساسية للحفاظ على ما تحقق وأولها الحفاظ على مسافة الأمان باستمرار وتنفيذ كافة تدابير النظافة وثانياً التدخل على الفور بمجرد حدوث زيادات جديدة ملحوظة، وثالثًا الاحتواء السريع والشامل مع التوسع فى اجراء الاختبارات الطبية.
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