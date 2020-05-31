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ارتفاع حالات الإصابة بحريق مصنع كرتون قها لـ4 أشخاص

الأحد، 31 مايو 2020 04:32 م
ارتفاع حالات الإصابة بحريق مصنع كرتون قها لـ4 أشخاص حريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق جراء حريق شب بمخزن كرتون بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، وتم نقل 3 حالات من المصابين إلى المستشفى التعليمى ببنها، والحالة الرابعة لمستشفى قها لتلقى العلاج اللازم للمصابين.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع كرتون، غير مسقوف، على مساحة 400 متر بمدينة قها، بطريق مصر إسكندرية الزراعى، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له، ودون خسائر بشرية بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المهندسة أمل فوزى، رئيس مدينة قها بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع كرتون كائن بمدينة قها بمحافظة القليوبية، بطريق مصر إسكندرية الزراعى.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بـ 3 أطنان كرتون بالمصنع ، مما أدى إلى إصابة 4 عمال باختناق ، وتم نقلهم لمستشفى بنها التعليمى.


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