أعلنت وزارة الصحة فى بيرو، اليوم الأحد، أن اجمالى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد بلغ 155.671 حالة، بينما تعافى 66.447 شخصا من المرض، وغادروا المستشفيات، وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "إنديانا " الرسمية في بيرو اليوم - إن أعداد الوفيات جراء المرض بلغ 4371 حالة وفاة حتى منتصف الليلة الماضية ، وإن من بين المرضى، حوالى 60.6% من الرجال و 39.4% من النساء.
وأوضحت الوزارة - في بيانها - أن 66447 شخصًا قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات، بينما نقل 8،465 آخرين لتلقي العلاج .
وكانت بيرو أعلنت إنها مددت حالة الطوارئ والعزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا حتى آخر يونيو فيما يمثل إحدى أطول فترات العزل الإجباري في العالم.
وبدأت بيرو العزل العام في منتصف مارس الماضى، وستكون قد قضت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف في ظل العزل العام بحلول 30 يونيو متجاوزة بذلك القيود التي طبقتها إيطاليا وإسبانيا والصين وهي بعض من أكثر الدول تضررا في الجائحة.
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