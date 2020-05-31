ليما (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى بيرو، اليوم الأحد، أن اجمالى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد بلغ 155.671 حالة، بينما تعافى 66.447 شخصا من المرض، وغادروا المستشفيات، وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "إنديانا " الرسمية في بيرو اليوم - إن أعداد الوفيات جراء المرض بلغ 4371 حالة وفاة حتى منتصف الليلة الماضية ، وإن من بين المرضى، حوالى 60.6% من الرجال و 39.4% من النساء.

وأوضحت الوزارة - في بيانها - أن 66447 شخصًا قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات، بينما نقل 8،465 آخرين لتلقي العلاج .

وكانت بيرو أعلنت إنها مددت حالة الطوارئ والعزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا حتى آخر يونيو فيما يمثل إحدى أطول فترات العزل الإجباري في العالم.