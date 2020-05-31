اليوم السابع
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إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

الأحد، 31 مايو 2020 08:53 ص
إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة الاحتجاجات فى امريكا
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أن كل مراكز اختبار فيروس كورونا فى المدينة كانت مغلقة أمس السبت لمخاوف تتعلق بالسلامة خلال اليوم الثالث من الاحتجاجات على وفاة رجل أسود أثناء محاولة الشرطة احتجازه.

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال العمدة إريك جارستى إن كل مواقع الاختبار مغلقة بدءا من الثالثة مساء السبت بتوقيت لوس أنجلوس، الثانية عشر صباح الأحد بتوقيت القاهرة، بسبب مخاوف السلامة عبر المدينة. وحث العمدة المتظاهرين على العودة إلى منازلهم قائلا إن الأوضاع فى المدينة لم تعد آمنة. وكان مئات المتظاهرين قد شاركوا فى احتجاجات ضد مصرع جورج فلوسد على يد الشرطة فى مينيابوليس السبت.

 

 وفى ظل الاضطرابات التى شهدتها المدينة، فرض العمدة حظر التجول فيها من الثامنة مساء حتى الخامس والنصف صباحا. وكان حظر التجول قاصرا فى البداية على مناطق محددة، قبل أن يتم مده ليشمل المدينة بأكملها.

 

وكانت شرطة لوس أنجلوس قد ألقت القبض على أكثر من 500 شخص بعد احتجاجات ضد الشرطة أدت إلى أعمال التخريب والنهب في شوارع وسط المدينة، وفقا لموقع لوس انجلوس تايمز. وقامت شرطة المدينة بمحاولات لتطهير الشوارع بينما حطم الناس النوافذ وسرقوا أشياء من المتاجر واشتبكوا مع الشرطة وأشعلوا النار في سيارتين على الأقل من سيارات الضباط.

 

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن 25 مدينة فى الولايات المتحدة قد أصبحت تحت حظر التجول مع استمرار الاحتجاجات فى البلاد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، ضد تورط الشرطة فى مصرع الأمريكى أسمر البشرة جورج فلويد أثناء محاولة القبض عليه الأسبوع الماضى، وتنتشر هذه المدن فى 16 ولاية، فيما تم نشر الحرس الوطنى فى حوالى 10 ولايات إلى جانب مقاطعة كولومبيا.


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اليوم السابع بلس

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