اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق اسم فنى تمريض توفى بالتهاب بالمخ على قاعة بمستشفى بنى سويف الجامعى

الأحد، 31 مايو 2020 09:22 م
إطلاق اسم فنى تمريض توفى بالتهاب بالمخ على قاعة بمستشفى بنى سويف الجامعى جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، على إطلاق اسم أبو بكر محمد فنى تمريض بالمستشفى الجامعى على إحدى قاعات الرعاية المركزة بقسم الحالات الحرجة، محل عمله، وذلك بعد وفاته متأثرا بإصابته بالتهاب فى المخ واحتجازه داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي.

وأكد منصور حسن فى بيان مساء اليوم، أن إطلاق اسم فنى التمريض على إحدى قاعات الرعاية المركزة، يأتى تكريما له وتخليدا لذكراه الطيبة، وتحمله مسئولية عمله بجانب زملاءه داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى مثنياً على أداءه وتفانيه فى العمل منذ أن التحق بالعمل داخل المستشفى، لافتا أن إطلاق اسم الراحل يأتى من تقدير الجامعة تجاه أبناءها وفاءاً لهم بعد رحيلهم.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أنه كلف لجنة من إدارة الجامعة بالتواصل مع أسرة فنى التمريض للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لهم وأنه لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

فى نفس الصدد أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن إطلاق تطبيق (إحنا معاك) بنسختيه للتواصل السريع من خلال الواتس آب، والنسخة الفنية الكاملة التى ترصد الحالة أو الاستشارة بمنهجية علمية، بهدف الرد على استشارات المواطنين الطبية والوقائية ، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، ودعم الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين لضمان استمرار بقائهم فى المنازل إلا فى حالات الضرورة ، لافتا أن التطبيق تم تنفيذه بالتعاون مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ؛ والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعى وشباب المتخصصين فى تنفيذ البرمجيات بالجامعة تحت مظلة وحدة تصميم وتطوير البرمجيات لتنفيذ برنامج طبى متكامل يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية والوقائية من متخصصين بالمستشفى الجامعى.

 

996606_0
 
 

 

12227217_438271356368491_4797912255569154168_n

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

المستشفى الجامعي

فنى تمربض

التهاب بالمخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يوينو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يوينو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة