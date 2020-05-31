إطلاق اسم فنى تمريض توفى بالتهاب بالمخ على قاعة بمستشفى بنى سويف الجامعى

بنى سويف أيمن لطفى

وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، على إطلاق اسم أبو بكر محمد فنى تمريض بالمستشفى الجامعى على إحدى قاعات الرعاية المركزة بقسم الحالات الحرجة، محل عمله، وذلك بعد وفاته متأثرا بإصابته بالتهاب فى المخ واحتجازه داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي.

وأكد منصور حسن فى بيان مساء اليوم، أن إطلاق اسم فنى التمريض على إحدى قاعات الرعاية المركزة، يأتى تكريما له وتخليدا لذكراه الطيبة، وتحمله مسئولية عمله بجانب زملاءه داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى مثنياً على أداءه وتفانيه فى العمل منذ أن التحق بالعمل داخل المستشفى، لافتا أن إطلاق اسم الراحل يأتى من تقدير الجامعة تجاه أبناءها وفاءاً لهم بعد رحيلهم.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أنه كلف لجنة من إدارة الجامعة بالتواصل مع أسرة فنى التمريض للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لهم وأنه لن يتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

فى نفس الصدد أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن إطلاق تطبيق (إحنا معاك) بنسختيه للتواصل السريع من خلال الواتس آب، والنسخة الفنية الكاملة التى ترصد الحالة أو الاستشارة بمنهجية علمية، بهدف الرد على استشارات المواطنين الطبية والوقائية ، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، ودعم الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين لضمان استمرار بقائهم فى المنازل إلا فى حالات الضرورة ، لافتا أن التطبيق تم تنفيذه بالتعاون مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ؛ والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعى وشباب المتخصصين فى تنفيذ البرمجيات بالجامعة تحت مظلة وحدة تصميم وتطوير البرمجيات لتنفيذ برنامج طبى متكامل يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية والوقائية من متخصصين بالمستشفى الجامعى.



