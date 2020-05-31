اليوم السابع
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إخلاء سبيل صاحب سايبر نت بالشرقية لمخالفته قرار الحظر بكفالة 5000 جنيه

الأحد، 31 مايو 2020 04:53 م
إخلاء سبيل صاحب سايبر نت بالشرقية لمخالفته قرار الحظر بكفالة 5000 جنيه أثناء تشميع السايبر
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة أبوكبير العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل صاحب سايبر نت تم تحرير محضر له لمخالفته قرار الحظر، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت حملة من المحليات قادها، المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع العميد وليد عبد العظيم، مأمور مركز أبوكبير، وبرفقته النقيب أحمد متولى، معاون الضبط، تمكنت من ضبط سايبر مخالف لقرار الغلق بمنطقة أرض الفدان خلف شبكة الكهرباء وتم مصادر الأجهزة وتشميع السايبر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزى.

 


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