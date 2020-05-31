وقال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، في تصريحات مساء السبت، إن إجازة القانون تعتبر مكسباً كبيراً لنضالات الأطباء في السودان، موضحا أن القانون يمثل حماية فعلية لكل كادر طبي يعمل في أي مرفق صحي.



وأشار إلى أن هناك مصفوفة أخرى من التدابير الإدارية التي يمهد لها هذا القانون والتي تضمن للكادر الطبي خدمة علاجية له ولأسرته عبر التأمين الطبي الشامل المتوقع انطلاقه قريبا.



وأوضح أن أهم ما جاء فى بنود القانون تشديد العقوبة، والتي تصل إلي السجن عشر سنوات في حق من يعتدي أو يهدد أي كادر طبي أثناء عمله.



ويحدد القانون عقوبات على من يتهجم على المنشآت الصحية، ويعمل على تخريبها مما يتسبب في حرمان المواطن من تلقي العلاج.



ووعد وزير الصحة السوداني بفتح المرافق الصحية وإعادة تشغيلها كأولوية لوزارة الصحة والعمل على توفير الدواء مع الجهات التي تموله من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة الصناعة والتجارة التي تسهل عملية إنتاج واستيراد الدواء.